В Воронеже вырос размер пособия на погребение

Компенсировать затраты на погребение можно в течение полугода со дня смерти близкого человека. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 февраля 2023 года в Воронеже увеличили размер пособия на погребение. Ранее он составлял 6 964,68 рубля, теперь же - 7 793,48. Таким образом, сумма пособия увеличилась на 829 рублей.

Оформление документов идет бесплатно. А платные услуги рассчитывают так:

предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, стоит 3 734 рубля 48 копеек;

перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) – 1 579 рублей 90 копеек;

погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) – 2 479 рублей 10 копеек.

Эти деньги можно получить тем горожанам, которые хоронили родственников за собственные средства. Компенсацию могут дать в течение полугода со дня смерти близкого человека. Ее могут получить муж (жена), иные родственники умершего или другой человек, взявший на себя организацию похорон.

Обращаться за пособием нужно в территориальный отдел Социального фонда, если умерший был пенсионером или самозанятым. В случае, если скончался трудоустроенный человек, о том, как оформить компенсацию, надо выяснять у его работодателя.