В домах на двух улицах Воронежа восстановили напор воды

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Жители улицы Баррикадная, 34 и переулка Отличников, 37 пожаловались в водоканал на отсутствие давления воды на верхних этажах. Для выяснения причин на место выехали специалисты компании. Они определили, что на водопроводе давление воды соответствует норме, однако до верхних этажей ресурс не доходит.

Специалисты водоканала обследовали водопроводные сети и колодцы во всем квартале домов по улице Баррикадная, переулку Отличников, улицам Туполева и Циолковского и провели регулировку давления в колодцах и камерах квартала. После этого напор воды на верхних этажах домов восстановился.

В водоканале объяснили коммунальные проблемы отсутствием внутридомового насосного оборудования. Его установкой должна заниматься управляющая организация на основании решения собственников и за их счет.