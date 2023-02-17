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НовостиОбщество17 февраля 2023 13:42

В Воронеже обсудили благоустройство «Северного леса»

Чиновники договорились с инициативной группой о минимальном вмешательстве в природную среду при проведении работ
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Чиновники, общественники и жители собрались, чтобы в очередной раз обсудить проблемы и дальнейшее развитие лесопарковой зоны «Северный лес», судьба которой остро волнует горожан.

К сожалению, уже несколько месяцев продолжается волокита с изъятием у собственников земельных участков, расположенных на территории леса. До их передачи в муниципальную собственность работы не начнутся. По словам руководителя управления главного архитектора администрации Воронежа Григория Чурсанова, в качестве обмена собственникам участков предложили варианты на улице Ростовская. Процедура эта станет возможной после утверждения Генплана Воронежа.

Местные жители и представители инициативной группы озвучили чиновникам свои опасения по поводу состояния парка, говорили о необходимости профилактических мероприятий в пожароопасный период и пресечении противоправных действий на территории лесопарковой зоны, создании в лесу зон для занятий спортом.

На встрече обсудили перспективы сотрудничества чиновников с инициативной группой, направленные на благоустройство памятника природы с минимальным вмешательством в природную среду.