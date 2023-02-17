В Воронежской области предприниматель получил субсидию благодаря фиктивным документам

Воронежские силовики выявили в Ольховатском районе факт мошенничества, совершенного при получении сельскохозяйственной субсидии.

36-летний руководитель сельхозпредприятия получил многомиллионный грант в рамках поддержки товаропроизводителей в области растениеводства и животноводства.

Но выяснилось, что в справках мужчина указал недостоверные сведения, касающиеся стоимости приобретенного им в ноябре 2020 года миксера кормораздатчика. В отчетной документации он указал, что приобрел оборудование за 1,5 млн рублей, в связи с чем ему из госбюджета компенсировали часть затрат - на сумму 870 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

На руководителя завели уголовное дело о мошенничестве, расследование продолжается.