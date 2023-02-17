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НовостиОбщество17 февраля 2023 11:52

Контрактник из Воронежской области погиб в зоне СВО

Андрея Золотухина отметили Орденом Мужества посмертно
Ярослав ИВАНОВ
фото администрации Борисоглебска

фото администрации Борисоглебска

В Борисоглебске 17 февраля вручили Орден Мужества бойцу, погибшему в зоне СВО. Посмертно наградили Андрея Золотухина. Он служил по контракту и погиб в сентябре 2022 года при выполнении воинского долга. Ему было всего 27 лет.

Военного отметили за личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга. Орден за него получили родители, супруга и сын погибшего.

Андрей Золотухин окончил Борисоглебскую школу №12, музыкальное училище.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал о гибели в зоне СВО троих жителей Эртильского района