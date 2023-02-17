Контрактник из Воронежской области погиб в зоне СВО

фото администрации Борисоглебска
В Борисоглебске 17 февраля вручили Орден Мужества бойцу, погибшему в зоне СВО. Посмертно наградили Андрея Золотухина. Он служил по контракту и погиб в сентябре 2022 года при выполнении воинского долга. Ему было всего 27 лет.
Военного отметили за личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга. Орден за него получили родители, супруга и сын погибшего.
Андрей Золотухин окончил Борисоглебскую школу №12, музыкальное училище.
Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал о гибели в зоне СВО троих жителей Эртильского района