Контрактник из Воронежской области погиб в зоне СВО

фото администрации Борисоглебска

В Борисоглебске 17 февраля вручили Орден Мужества бойцу, погибшему в зоне СВО. Посмертно наградили Андрея Золотухина. Он служил по контракту и погиб в сентябре 2022 года при выполнении воинского долга. Ему было всего 27 лет.

Военного отметили за личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга. Орден за него получили родители, супруга и сын погибшего.

Андрей Золотухин окончил Борисоглебскую школу №12, музыкальное училище.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал о гибели в зоне СВО троих жителей Эртильского района