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НовостиОбщество17 февраля 2023 11:26

В Воронеж приедут финалисты архитектурного конкурса по реконструкции музея «Костенки»

Они покажут предварительные результаты своей работы над проектами
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта музея-заповедника "Костенки"

Фото с сайта музея-заповедника "Костенки"

Фото: Предоставлено

Руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков рассказал, как идет работа над разработкой проекта реконструкции и благоустройства музея-заповедника «Костенки». По словам чиновника, перед началом работы архитекторы провели глубокое градостроительное исследование этой территории, проанализировали возможные ограничения и ее потенциал.

- Сейчас мы вышли на конкурсный этап, идет всероссийский открытый архитектурный конкурс на лучшую концепцию в соответствии с поставленными задачами развития внутреннего туризма, - отметил Еренков.

Уже известны имена трех финалистов, недавно они приезжали на очный семинар в Костенки, где для них организовали подробные экскурсии, встречи с администрацией района. Художники ознакомились с музеем, погобщались со специалистами в области охраны объектов культурного наследия, сотрудниками департамента предпринимательства и туризма и департаментом культуры.

На следующей неделе состоится первый предпросмотр предложений финалистов, в марте будет еще одна встреча. А победителя архитектурного конкурса жюри определит 7 апреля.