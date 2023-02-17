В Воронеж приедут финалисты архитектурного конкурса по реконструкции музея «Костенки»

Фото с сайта музея-заповедника "Костенки" Фото: Предоставлено

Руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков рассказал, как идет работа над разработкой проекта реконструкции и благоустройства музея-заповедника «Костенки». По словам чиновника, перед началом работы архитекторы провели глубокое градостроительное исследование этой территории, проанализировали возможные ограничения и ее потенциал.

- Сейчас мы вышли на конкурсный этап, идет всероссийский открытый архитектурный конкурс на лучшую концепцию в соответствии с поставленными задачами развития внутреннего туризма, - отметил Еренков.

Уже известны имена трех финалистов, недавно они приезжали на очный семинар в Костенки, где для них организовали подробные экскурсии, встречи с администрацией района. Художники ознакомились с музеем, погобщались со специалистами в области охраны объектов культурного наследия, сотрудниками департамента предпринимательства и туризма и департаментом культуры.

На следующей неделе состоится первый предпросмотр предложений финалистов, в марте будет еще одна встреча. А победителя архитектурного конкурса жюри определит 7 апреля.