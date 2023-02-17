В Воронежской области в выходные температура будет колебаться от -20 до +3

В выходные погода преподнесет немало сюрпризов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жуткие выходные ожидают людей с проблемами с давлением в Воронежской области. Температурные качели достигнут очень приличных размеров. Синоптики предполагают, что столбик термометра будет скакать как сумасшедший.

В Воронежской области ночь на субботу, 18 февраля, ночью будет без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер днем усилится до 13 м/с, местами метеорологи обещают порывы до 17 м/с. Температура ночью будет держаться в районе -15…-20 градусов, местами -10…-15. Днем потеплеет до -1…-6.

В Воронеже ночью обойдется без существенных осадков. А вот днем пойдет снег. Ночью будет холодно - от -15 до -17. Днем температура поднимется до -4…-6.

В воскресенье, 19 февраля, в Воронежской области, ночью будет облачно. Пойдет снег, местами сильный, днем он превратится в дождь. Ночью местами прогнозируют метель. На дорогах могут образоваться снежные заносы. Ночью будет дуть южный ветер, днем западный со скоростью 8-13 м/с. Ночью температура будет колебаться от -3 до -8. Днем сильно потеплеет - от -2 до +3.

В Воронеже ночью обещают снег. Днем он временами будет превращаться в дождь. Ночью столбик термометра будет держаться в районе -4…-6 градусов. Днем немного потеплеет – до 0…-2.