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НовостиОбщество16 февраля 2023 10:39

Собственники участков в Воронежской области огородили забором берег Хопра

На нарушение пожаловались жители села Третьяки
Ирина КАЗАНИНА
Фото Центрально-Черноземного межрегиональноого управления Росприроднадзора

Фото Центрально-Черноземного межрегиональноого управления Росприроднадзора

Фото: Предоставлено

Жители села Третьяки под Борисоглебском Воронежской области пожаловались в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора на установленные у береговой линии реки Хопер заборы, препятствующие доступу к водоему. По обращению сотрудники ведомства провели выездные обследования. Проверка подтвердила факт нарушения со стороны собственников земельных участков, которые установили заборы в непосредственной близости от береговой линии р. Хопер, тем самым ограничив свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования.

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора вынесло предостережение владельцам участков о недопустимости нарушения закона. Кроме того ведомство направило информацию о выявленных фактах главе администрации Борисоглебского городского округа для рассмотрения и принятия мер.