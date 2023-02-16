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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 8:46

За взятку в Воронеже задержали следователя МВД

Правоохранителя суд отправил под домашний арест
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Следователя воронежского ГУ МВД силовики заподозрили в получении взятки за незаконное бездействие. Во время передачи транша в начале февраля мужчину задержали. Информацию корреспонденту «Комсомольской правды» подтвердил собственный источник 16 февраля.

Он пояснил, что страж порядка расследовал дело автомобилиста, который в январе сбил пешехода на проспекте Революции. И согласился помочь подозреваемому за деньги. Конкретная сумма взятки неизвестна.

Но следователя задержали при передаче денег. Так тот сам стал фигурантом уголовного дела по ч.2, ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие). Суд отправил его под домашний арест.