В Воронежской области началась массовая проверка протоколов собраний жильцов многоэтажек

Контроль за протоколами общих собраний резко ужесточили. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Воронеже жилинспекция только за неделю направила для рассмотрения в полицию 50 обращений от жителей многоэтажек, жалующихся на подделку протоколов общих собраний. Как известно, на них принимают решение о выборе управляющих компаний. А о лакомом кусочке в виде возможности распоряжаться коммунальными платежами претендентов много. И не всегда находящихся в ладу с законом.

Возросшее число жалоб связано с новой системой проверки протоколов общих собраний. О каждом из них теперь есть информация на сайте жилинспекции или на ее страницах в соцсетях. Если собственник квартиры сомневается в том, что собрание на самом деле проходило, он может обратиться в инспекцию с заявлением для ознакомления с протоколами.

Жильцы могут направить заявление об ознакомлении с протоколом через личный кабинет в ГИС ЖКХ или принести его лично по адресу: улица Кирова, 6А (4-й этаж, 406 кабинет).

Сотрудники госжилинспекции не имеют право проверять протоколы на подлинность, поэтому и направляют поступившие жалобы в полицию.