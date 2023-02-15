В Воронежской области женщина под гипнозом отдала мошеннице 125 тысяч рублей

Осознав, что стала жертвой мошенницы, женщина пошла в полицию. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 14 февраля, в Грибановском районе за помощью к полицейским обратилась 65-летняя жительница Волгоградской области. Она рассказала, что приехала, чтобы продать отчий дом. Женщина разместила объявление о продаже в интернете. Утром 14 февраля ей на мобильник позвонила незнакомка. Она заявила, что хочет купить ее дом. Расспросила о нем и о земельном участке возле него. И заявила, что живет далеко от Грибановского района, но намерена перевести задаток.

Дальнейшие события жительница Волгограда помнит смутно. «Как в тумане» она пришла к ближайшему банкомату и якобы для подтверждения перевода сама несколько раз сняла со своей карты деньги. А потом через терминал пополнила указанный аферисткой номер счета на общую сумму 125 тысяч рублей. Осознание случившегося пришло к женщине только, когда она вернулась в отчий дом, где проверила баланс своей карты. Волгоградка считает, что стала жертвой гипноза.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ, карающей за мошенничество. Максимальное наказание по ней - пять лет лишения свободы. Аферистку разыскивают. Всего 14 февраля в Воронежской области было девять мошенничеств и три кражи с банковских карт, совершенные бесконтактным способом. Ущерб, причиненный жертвам аферистов, составил более 1,2 миллиона рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД.