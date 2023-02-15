Под Воронежем бывший участковый ответит в суде за две взятки на 85 тысяч рублей

Участковый за две взятки лишился работы и попал под суд. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 37-летнего бывшего участкового Семилукского района. Его обвиняют по части 3 статьи 290 УК РФ «Взятка».

В сентябре 2022 года участковый обнаружил, что в селе Новосильское Семилукского района на стройке трудятся три иностранца, не получившие разрешение на трудовую деятельность в России. И решил на этом знании подзаработать. За то, что он не принял никаких мер к их выдворению на родину, участковый получил сначала 60 тысяч рублей. А в ноябре 2022 года еще 25 тысяч за то, что закрыл глаза на работу других нелегальных иностранцев на том же объекте.

Вскоре участкового задержали коллеги из собственной безопасности. Сотрудники прокуратуры внесли представление руководству отдела полиции. По результатам его рассмотрения участкового уволили из органов внутренних дел в связи с утратой доверия.

- На предварительном следствии мужчина признал вину, дал подробные показания. Его вину подтверждают также показания свидетелей, протоколы осмотров и выемок. Бывшему участковому грозит от трех до восьми лет лишения свободы, - сообщил руководитель Семилукского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Евгений Гетманов.