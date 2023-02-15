Воронежец наказал обидчика знакомой ударом в челюсть, а потом забрал его деньги

Воронежец может сесть на 10 лет за разбой. А причиной к нему стало заступничество.

59-летний мужчина заявил в полицию, что его избили и ограбили собственной квартире. Разбираясь в инциденте, правоохранители выяснили, что воронежец выпивал в своей квартире на улице Чебышева с двумя приятельницами. В ходе общения поругался с одной из женщин. Обиженная гостья ушла. Но через некоторое время в квартиру позвонили. Открыв дверь, хозяин получил кулаком в лицо и потерял сознание. А очнувшись, обнаружил, что исчез мобильный телефон и 17 000 рублей.

Под подозрение оперативников попал 35-летний знакомый обиженной дамы. Как рассказал потом задержанный, действительно, женщина рассказала ему о ссоре, после чего друг решил наказать обидчика. Деньги он успел потратить на себя, а мобильник удалось изъять правоохранителям.