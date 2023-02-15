В Воронежской области уходят в отставку пять судей

21 февраля в Воронежской области могут открыться пять вакансий на судейские места. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Воронежской области собираются уходить в отставку пять судей. Их заявления об уходе с работы будут рассматривать на заседании региональной квалификационной коллегии.

В отставку намерены подать два судьи Воронежского областного суда: Марина Жигулина и Ирина Бурчакова. А также их высокопоставленный коллега из Воронежской области. Своей должности может лишиться председатель Таловского районного суда Алексей Лесных.

Кроме того, уходят с работы из Новоусманского районного суда Людмила Гулевская, а из Арбитражного суда Воронежской области Сергей Медведев.

Квалификационная коллегия, где будут рассматривать эти заявления об отставке, состоится 21 февраля в Воронежском областном суде.