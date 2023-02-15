Воронежцам споют русские народные песни в библиотеке

18 февраля в библиотеке имени Никитина пройдет концерт вокального ансамбля «Раздолье» из Хохольского района.

Коллектив, созданный в 2013 году, является лауреатом фестиваля песен и частушек «Играй, гармонь, звени, частушка!», фестивалей народной музыки. В программе прозвучат русские народные песни«Цыганочка», «А метелица метет», «Матаня», «Страдания», «Разлетелась по полю-полюшку», «Зори ясные», «Семеновна», а также песни «На родной сторонушке» (музыка и слова К. Сальникова), «Это Родина моя» (музыка И. Слуцкого, слова В.Цыганова), «Эх, разыграйся, гармонь моя» (музыка и слова В. Опарина) и другие.

Самодеятельный артист разговорного жанра Михаил Киселев исполнит сатирические монологи. Программа будет сопровождаться показом документального фильма о селе Гремячье.

Концерт пройдет 18 февраля в 13.30 в главном корпусе "Нииктинки" (пл. Ленина, 2) в лекционном зале четвертого этажа, вход свободный. 12+