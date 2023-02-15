За ночь с улиц Воронежа вывезли более 4,2 тысяч кубометров снега

фото мэрии Воронежа

Коммунальщики продолжают убирать Воронеж от последствий снегопада. Минувшей ночью с улиц вывезли более 4,2 тысяч кубометров снега, сообщили в мэрии. В городе работали 185 спецмашин - тракторы, мини-техника, самосвалы, снегопогрузчики, грейдеры.

- Проводились необходимые технологические циклы уборки «обработка - сгребание/подметание» для предотвращения образования наката. Коммунальщики израсходовали 3362 тонны песко-соляной смеси. После того, как противоголедный материал срабатывал и на дороге образовывалась снежная каша, техника сгребала ее вправо от дороги, формируя валы для вывоза. Ночью из города было отправлено на полигоны более 4,2 тысяч кубометров снега, - отметили в мэрии.