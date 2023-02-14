С 15 февраля в Воронеже закроют для движения съезды с улицы Остужева на ее дублер

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Строительство Остужевской развязки в Воронеже продолжаются. В данный момент специалисты трудятся в рамках очередного этапа. В связи с чем с 15 февраля будет закрыта для автомобилей часть съездов с улицы Остужева на ее дублер. Касается участка дороги при выезде из города. Об этом рассказали в мэрии.

Из-за этого изменится путь некоторых автобусных маршрутов. Автобусы № 32 «ул. Перхоровича – ул. Тверская» и № 42 «ж-д вокзал «Воронеж-1 – ул. Тверская» будут ехать по улице Остужева в сторону трассы М-4 «Дон».

Маршрутки № 32 после Северного моста поедут по улицам Остужева, Урывского до остановки «ул. Тверская». В обратном направлении – по улице Урывского, дублеру улицы Остужева при движении в сторону улицы Минской.

Дежурные графики по маршруту № 42 с 5:30 до 14:00 (в выходные дни до 13:00) будут осуществлять движение по улице Остужева (через многоуровневую развязку) и автодороге М-4 «Дон». А с 14:00 (в выходные дни с 13:00) до окончания работы маршрута – по Ленинскому проспекту, улицам Остужева, Урывского до остановки «ул. Тверская».