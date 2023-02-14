Ранее судимый воронежец украл из магазина корзинку с косметикой

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

О грабителе в одном из сетевых магазинов на улице Электровозной в Воронеже сообщил в полицию сотрудник в сентябре 2022 года. Он зашел в торговую точку вечером под видом покупателя. В корзину положил различные товары и подошел к кассе. Однако платеж с его банковской карты не прошел. Тогда кассир попросила мужчину повторить оплату. Как рассказали

14 февраля в ГУ МВД по региону, злоумышленник проигнорировал просьбу и сбежал с похищенным товаром. Причиненный ущерб составил около 3 тысяч рублей.

Сотрудники полиции по записям с камер видеонаблюдения установили личность предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый за совершение имущественного преступления 27-летний местный житель. Ориентировка с его приметами была передана всем нарядам. И вот накануне схожего по приметам гражданина заметили в Железнодорожном районе. Полицейские задержали мужчину и доставили в отдел полиции. Он признался, что похищенные косметические средства продал, а деньги потратил на личные цели.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.