Под Воронежем поймали оптового закладчика синтетических наркотиков

Оперативники изъяли крупную партию наркотиков. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские задержали по подозрению в торговле наркотиками 37-летнего жителя Семилук. Мужчину поймали в лесу после того, как он достал из тайника около 700 свертков с героином и метадоном. Еще 200 нашли в его частном доме во время обыска. Общий вес обнаруженных наркотиков составил около килограмма героина и 200 граммов метадона.

По данным следствия, задержанный мужчина являлся так называемым оптовым закладчиком. В его обязанности в преступной группе входило хранение наркотиков и оборудование тайников. Они предназначались для мелких розничных закладчиков, которые должны были перефасовать каждый сверток на несколько доз. Также сотрудники управления наркоконтроля изъяли используемые в преступной деятельности мобильники, банковские карты и упаковочные материалы.

Часть смертоносной отравы была расфасована в мелкие пакетики. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В отделе полиции житель Семилук признал свою вину, его арестовали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Оптовому закладчику грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.