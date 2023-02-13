В Воронежской области на свободе разгуливают 12 убийц и 26 грабителей

На свободе ходит немало темных личностей, лучше быть настороже. Фото: из архива «КП»

В прокуратуре Воронежской области подвели итоги 2022 года по розыску преступников. Работа в этом направлении пока далека от идеала. В 2022 году полицейские разыскали 320 преступников (в 2021-м – 338). Если брать общую статистику с учетом прошлых лет, не удалось задержать 259. Примерно столько же было и в 2021-м – 260.

Есть среди скрывающихся и те, кого подозревают в «тяжелых» преступлениях. К сожалению, пока на свободе разгуливают 12 убийц, 26 грабителей и разбойников, и еще 95 воров и мошенников.

Кроме того, сотрудники прокуратуры обнаружили около 600 нарушений законодательства в оперативно-розыскной деятельности. После исполнения требований надзорного ведомства полицейским удалось задержать 17 преступников.