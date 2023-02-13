Строительный блок правительства Воронежской области получит новые полномочия

Работы для Константина Кузнецова в ближайшем будущем прибавится. Фото: с сайта Союза архитекторов России.

В правительстве Воронежской области приняли решение наделить строительный блок новыми полномочиями. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Заместитель губернатора по строительству Константин Кузнецов теперь, помимо старых обязанностей, еще и будет курировать адресную инвестиционную программу. По мнению авторов этого решения, оно позволит сократить сроки реализации проектов и выстроить более эффективную работу с федеральными министерствами и подрядчиками.

В департаменте строительной политики теперь также займутся формированием проектов, координацией работы исполнительных органов по подготовке заявок в отраслевые министерства и контролем строительства.

Функции департамента экономического развития при этом не изменятся. Его специалисты продолжат сбор информации о социально-экономическом развитии территорий области для дальнейшего включения планируемых объектов в адресную программу.