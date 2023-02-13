В Воронеже женщина на «Мицубиси» врезалась в «Фольксваген»: двое ранены

Машины после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 12 февраля, в 18.10 на улице Остужева у дома № 35 случилась авария. 35-летняя местная жительница, рулившая «Мицубиси-Лансер», при развороте налево не уступила дорогу «Фольквагену-Поло» и врезалась в него.

29-летний водитель немецкой иномарки серьезных травм не получил. А вот автоледи, рулившую «Мицубиси», и 25-летнюю пассажирку «Фольксвагена» отвезли в больницу.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 11 февраля, около 22 часов в поселке Давыдовка Лискинского района водитель «Форда-Фокус» врезался в «Дэу-Нексия». В больницу попали 18-летний водитель корейской иномарки и его 15-летний пассажир.