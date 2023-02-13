С улиц Воронежа за ночь вывезли 3768 кубометров снега

Коммунальным работникам в выходной пришлось трудиться больше, чем в рабочий день. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Сильный снегопад, обрушившийся на Воронеж в воскресенье, 12 февраля, задал работы коммунальщикам. Осадки шли еще 11 февраля, но далеко не такие мощные. Напомним, в ночь на воскресенье с улиц вывезли 55 кубометров снега. Днем убрали еще 727. А минувшей ночью работа кипела уже особенно интенсивная. На утро 13 февраля коммунальщики вывезли еще 3768 кубометров снега.

Кроме того, за ночь израсходовали 1451 тонну песко-соляной смеси. Дороги и тротуары сразу после уборки посыпают ею, чтобы не образовалось гололеда.

В мэрии попросили водителей для их же безопасности ехать с меньшей скоростью, чем обычно. И с пониманием относиться к необходимости уступить дорогу убирающей снег коммунальной технике.