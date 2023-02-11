Воронежцы возмутились размещением баннера в поддержку СВО у кладбища

Страница собщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

В городских группах соцсетей воронежцы опубликовали фотографию билборда в поддержку бойцов СВО, который установлен прямо у входа в одной из кладбищ.

- Что это, насмешка над нашими парнями?! – возмутились горожане.

Сообщение вызвало настолько широкий общественный резонанс, что на новость оперативно отреагировали в областном правительстве.

Чиновники официально заявили, что не имеют никакого отношения к этой акции. Сейчас ответственные ищут, кто инициировал размещение баннера в таком неудачном месте. Однако уже есть предположение, что плакат разместило одно из федеральных агентств из столицы в рамках социальной рекламной кампании.