В Воронежской области прочистят 48 километров лесных просек

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области Фото: Предоставлено

В воронежских лесничествах приступили к подготовительным работам пожароопасного периода. Сотрудникам предстоит провести прочистку просек и обустроить лесные дороги. Техника уже приступила к работе на территории Новоусманского, Давыдовского, Теллермановского, Сомовского и Семилукского лесничеств.

В этом году предстоит прочистить 48,4 км просек, провести уход на 94,4 км противопожарных заслонов, обустроить 80,6 км лесных дорог, 916 км противопожарных минерализованных полос, 20 подъездов к источникам водоснабжения. Запланировано установить 373 шлагбаума и 450 стендов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

По данным воронежского управления лесхоза, работы ведутся с опережением графика, чтобы к началу пожароопасного сезона они полностью завершились. Напомним, на охрану лесов от пожаров из областного бюджета в этом году выделили 102 миллиона.