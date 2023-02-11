Из-за пожара эвакуировали четырех жильцов воронежской многоэтажки

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В пятницу вечером в квартире на девятом этаже дома в переулке Павловский возник пожар. Как установили пожарные, в трехкомнатной квартире в комнате площадью 24 квадратных метра загорелись домашние вещи и мебель на площади 15 кв.м.

Из-за сильного задымления из подъезда многоэтажки эвакуировали с масками спасаемого четверых жильцов. Никто из них, по оперативным данным, не пострадал.

Пожар ликвидировали в течение 11 минут силами 13 спасателей и четырех машин. Причины ЧП выясняют эксперты.