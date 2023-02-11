Жительница Воронежа погибла под колесами ВАЗа

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области за сутки зарегистрировано 10 февраля в Воронеже на улице Грузинской в районе дома №11 произошла смертельная авария. По предварительным данным полиции, в 15.25 часов 23-летний воронежец на автомобиле ВАЗ-2115 совершил наезд на 54-летнюю женщину, которая шла по проезжей части.

В результате аварии пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

По данным ГУ МВД по области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 104 ДТП, 83 из них произошли в Воронеже. В 1 ДТП погиб один человек.