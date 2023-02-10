Жителя райцентра Воронежской области арестовали за фото Гитлера в телеграм-канале

В суде приняли решение арестовать 20-летнего жителя Новохоперска на трое суток. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новохоперском районном суде 9 февраля рассмотрели административное дело 20-летнего местного жителя.

3 февраля 2023 года полицейские выяснили, что этот молодой человек 25 июля 2022 года разместил в своем телеграм-канале пост Адольфа Гитлера в нацистской форме. В суде юноша свою вину признал, сказав, что осознает, что совершил неприглядный поступок.

Молодого человека признали виновным по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Его арестовали на трое суток. Теоретически житель Новохоперска может обжаловать приговор.