Ростовская фирма разработает схему охотничьих угодий Воронежской области на 10 лет за 3,4 млн рублей

Площадь охотничьих угодий Воронежской области составляет более 52 тысяч квадратных километров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Определили подрядчика, который должен будет разработать схему охотничьих угодий Воронежской области на ближайшие десять лет. Об этом сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии.

В торгах участвовали три фирмы. В итоге предпочтение отдали ростовской компании ООО «Датум Групп». При начальной цене аукциона в 5 млн представители этой фирмы выполнят работы за 3,475 миллиона рублей.

Работа предстоит немалая. Площадь охотничьих угодий в Воронежской области составляет более 52 тысяч квадратных километров.

Схема нужна для рационального ведения охотничьего хозяйства и поддержания численности животных в необходимом для природного баланса количестве. Ее нужно разработать не позднее 20 июня 2023 года.