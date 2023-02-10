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НовостиОбщество10 февраля 2023 13:06

Ростовская фирма разработает схему охотничьих угодий Воронежской области на 10 лет за 3,4 млн рублей

Документ должны подготовить до 20 июня
Олег КУЗНЕЦОВ
Площадь охотничьих угодий Воронежской области составляет более 52 тысяч квадратных километров.

Площадь охотничьих угодий Воронежской области составляет более 52 тысяч квадратных километров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Определили подрядчика, который должен будет разработать схему охотничьих угодий Воронежской области на ближайшие десять лет. Об этом сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии.

В торгах участвовали три фирмы. В итоге предпочтение отдали ростовской компании ООО «Датум Групп». При начальной цене аукциона в 5 млн представители этой фирмы выполнят работы за 3,475 миллиона рублей.

Работа предстоит немалая. Площадь охотничьих угодий в Воронежской области составляет более 52 тысяч квадратных километров.

Схема нужна для рационального ведения охотничьего хозяйства и поддержания численности животных в необходимом для природного баланса количестве. Ее нужно разработать не позднее 20 июня 2023 года.