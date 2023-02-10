В Воронеже в импортном табаке нашли опасную муху-горбатку

Возможность подхаватить личинки мухи-горбатки - еще одна причина бросить курить. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Воронеже сотрудники Россельхознадзора обнаружили в импортном табачном сырье многоядную муху-горбатку. Взрослые насекомые для человека не опасны. А вот личинки могут вызвать холеру, лихорадку, стать причиной кровоизлияний, боли в желудке, зубах и глазах, общую интоксикацию организма.

Мухи-горбатки водятся в Бельгии, Германии, Нидерландах, Австрии, Испании, Италия, Португалии, Греции, Великобритании, Кубе, США и Австралии.

Эти мухи особенно любят залезать во фрукты. Особенно часто их можно встретить в перезрелых или перевозимых в грязной таре бананах. Однако, как видим, и табаком эти насекомые не брезгуют.