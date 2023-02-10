Житель Воронежа организовал в своей квартире наркопритон за дозу

В Воронежу ликвидировали наркопритон в одной из многоэтажек на улице Варейкиса.

В него превратил свою квартиру 33-летний воронежец, который ранее был судим за незаконный оборот запрещенных препаратов. С января 2023-го мужчина предоставлял свое жилище наркоманам. Они платили ему наркотиками, которые подозреваемый принимал сам тоже.

При осмотре двухкомнатной квартиры оперативники изъяли предметы, используемые для употребления запрещенных средств. Экспертиза подтвердила на них наличие следов наркотиков.

В отделе полиции задержанный признался, что предоставлял квартиру для употребления наркотиков различным гражданам.

За организацию притонов для потребления наркотических средств мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.