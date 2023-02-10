В Воронеже произошел пожар в лодочном кооперативе

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Три пожарных машины тушили 9 февраля дачный дом в Железнодорожном районе Воронежа.

- Сообщение о возгорании пришло на пульт дежурного в 8.27. Горел дом в лодочном кооперативе "Чайка". В результате пожара в дачном доме площадью 24 кв метра сгорело чердачное помещение с обрушением кровли по всей площади. 12 огнеборцев потушили пожар в 8.42. Из людей никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

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