Под Воронежем "десятка" зацепила боком встречный большегруз

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Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии с пострадавшим, которая произошла вечером 9 февраля в Эртильском районе.
По предварительным данным полиции, около 19.00 на 99-м километре автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов» 67-летний водитель ВАЗ-2110 не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с большегрузом MAN с полуприцепом, который следовал по встречной полосе.
Водитель легковушки попал в больницу с травмами.
За минувшие сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 121 ДТП, в них пострадали пять человек и один погиб.