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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
15 февраля в Воронеже откроется выставка «Дыхание весны». Смотр декоративно-прикладного творчества ежегодно проходит в выставочном зале на ул. Кирова, 8. Умельцы представят свои работы в разных техниках.
Откроется выставка в 14.00 концертом фольклорного ансамбля «Паветье» под руководством Александры Самотягиной.
В 15.00 посетители смогут принять участие в создании креативных работ, которые впоследствии станут частью выставки. Каждому гостю дадут возможность внести свой штрих в композиции «Дыхание весны» и «Птичка-Закличка».
В течение двух недель на выставке будут проходить мастер-классы по различным направлениям: декупаж, роспись, тестопластика и другим.
Выставка продлится до 26 февраля. Вход свободный, 6+