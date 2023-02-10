. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

15 февраля в Воронеже откроется выставка «Дыхание весны». Смотр декоративно-прикладного творчества ежегодно проходит в выставочном зале на ул. Кирова, 8. Умельцы представят свои работы в разных техниках.

Откроется выставка в 14.00 концертом фольклорного ансамбля «Паветье» под руководством Александры Самотягиной.

В 15.00 посетители смогут принять участие в создании креативных работ, которые впоследствии станут частью выставки. Каждому гостю дадут возможность внести свой штрих в композиции «Дыхание весны» и «Птичка-Закличка».

В течение двух недель на выставке будут проходить мастер-классы по различным направлениям: декупаж, роспись, тестопластика и другим.

Выставка продлится до 26 февраля. Вход свободный, 6+