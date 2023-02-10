В Воронеже начали бурить новые скважины на водоподъемной станции

фото «РВК-Воронеж».

В Воронеже начали бурить дополнительные скважины на водоподъемной станции, которая обеспечивает живительной влагой жителей Коминтерновского и Советского районов. Работы начали раньше намеченного срока из-за проблем с напором, которые массово начались в домах воронежцев в середине января. Причиной стал выход из строя более десятка артезианских скважин на водоподъемных станциях. Для бесперебойной подачи воды и повышения мощности системы водоснабжения приняли решение увеличить объем добычи ресурса.

Первую скважину будут бурить на глубине 42 метров. За полгода планируют сделать 11 новых скважин на двух ВПС. Как отметили в Водоканале, на первом этапе пробурят пять новых скважин, что уже позволит увеличить суточный объем добычи воды до 6 000 кубометров.

Одновременно сотрудники Водоканала прочищают действующие скважины. Они имеют свойство засоряться из-за того, что вода содержит много железа. И фильтрам требуется регулярная обработка и очистка. Реанимируют действующие объекты при помощи ударно-вакуумного оборудования.

Кроме того, на ВПС проводят модернизацию машинного зала - меняют три насоса и запорную арматуру. За счет обновления оборудования его производительность увеличится на 10%, что повысит надежность городской системы водоснабжения, отметили в «РВК-Воронеж».