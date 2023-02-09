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НовостиОбщество9 февраля 2023 6:05

В Воронеже сносят ветхое жилье в переулке Славы

Расселения жильцы ждали десять лет
Ирина КАЗАНИНА
Двухэтажки дежались до расселения из последних сил

Двухэтажки дежались до расселения из последних сил

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронеже начали сносить ветхие двухэтажки в переулке Славы. Расселения этого квартала ждали десять лет. О бедственном положении жильцов этих домов «Комсомолка» писала еще в 2012 году. Уже тогда постройки трещали по швам и грозили обрушением. Но чиновники обещали расселение только в перспективе нескольких лет. Процесс кроме обычной бюрократической волокиты тормозили и некоторые жильцы, которые наотрез отказывались переезжать в новые квартиры.

По планам горадминистрации, теперь квартал ждет реновация. На месте снесенных построек возведут новые высотки.

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