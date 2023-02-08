В Воронежской области будут неделю отлавливать водителей, не пропускающих пешеходов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Так-то водителей всегда наказывают за то, что не пропускают пешеходов. Но до 14 февраля за нарушителей в Воронежской области возьмутся с особым рвением: Госавтоинспекция предупредила участников дорожного движения о долгой проверке.

- В 2023 году на территории области произошло 193 ДТП, в которых 34 человека погибли и 233 получили травмы. Зарегистрирован рост наездов на пешеходов - 55 ДТП, в которых 10 человек погибли и 47 получили ранения. Складывающаяся обстановка требует принятия дополнительных неотложных мер по повышению дисциплины водителей и пешеходов. Автоинспекторы будут проверять, как водители предоставляют преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах, а также как соблюдают ПДД и сами пешеходы, - сообщили в Госавтоинспекции по Воронежской области. - Напоминаем участникам движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов: водителям не забывать о соблюдении скоростного режима, а пешеходам при переходе дороги удостовериться, что их пропускают.

Автоинспекторы советуют пешеходам обзавестись одеждой со светоотражающими элементами, при переходе проезжей части не разговаривать по телефону и вынуть из ушей наушники.