В центре Воронежа продают сосисочную Гарика Харламова

Сосисочная подешевала на полмиллиона. Фото: Авито.

В воронежской «Галерее Чижова» выставили на продажу сосисочную HOT DOG BULLDOG, располагающуюся на фуд-корте торгового центра. Объявление разместили на сайте «Авито». Бренд принадлежит резиденту «Comedy Club» Гарика «Бульдога» Харламова. За нее предлагают заплатить 4 миллиона рублей. Цена, кстати, снизилась. Ранее сосисочная стоила 4,5 млн.

Среди «плюсов» предложения в объявлении отметили переходящую с сосисочной монополию на бренд в Воронеже с возможностью расширения бизнеса. А также уже набранный и обученный персонал. Однако нужно будет платить процент по франшизе и, естественно, арендную плату.

После начала СВО в Сети появились ролики, где якобы голосом Гарика Харламова были резкие осуждающие высказывания в адрес российской армии. Однако резидент «Comedy Club» назвал их фейком и заявил, что он придерживается патриотических взглядов.