Воронежский заповедник показал животных у солонца

скриншот с видео Воронежского заповедника

Сотрудники Воронежского заповедника поделились кадрами, на которых животные собираются у солонца. Его специалисты специально обустраивают на зиму для зверей, чтобы они пополняли запас минеральных веществ в организме, когда корм находится под снегом.

- Солонец служит местом притяжения копытных. Лосям, оленям и косулям необходимы минеральные вещества, но в лесу зимой найти их непросто. Соль играет важную роль для нормализации таких физиологических процессов в организме животных, как линька, рост рогов, рост и развитие эмбрионов, лактация, - подписали кадры сотрудники заповедника.

Фотоловушка запечатлела у солонца не только косуль и лося, но и любопытных лисичек.