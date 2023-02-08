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НовостиДом. Семья8 февраля 2023 7:07

Воронежский заповедник показал животных у солонца

Кадры запечатлела фотоловушка
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
скриншот с видео Воронежского заповедника

скриншот с видео Воронежского заповедника

Сотрудники Воронежского заповедника поделились кадрами, на которых животные собираются у солонца. Его специалисты специально обустраивают на зиму для зверей, чтобы они пополняли запас минеральных веществ в организме, когда корм находится под снегом.

- Солонец служит местом притяжения копытных. Лосям, оленям и косулям необходимы минеральные вещества, но в лесу зимой найти их непросто. Соль играет важную роль для нормализации таких физиологических процессов в организме животных, как линька, рост рогов, рост и развитие эмбрионов, лактация, - подписали кадры сотрудники заповедника.

Фотоловушка запечатлела у солонца не только косуль и лося, но и любопытных лисичек.