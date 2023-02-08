В Воронеже отметят 150-летие Федора Шаляпина

афиша филармонии

8 февраля в филармонии откроется интерактивная стендовая выставка «Федор Шаляпин - Сергей Рахманинов: параллели и пересечения» (12+). Ее приурочили к 150-летию двух русских гениев. В фойе представят редкие фотографии из семейных альбомов, созданные Борисом Шаляпиным портреты его отца и Сергея Рахманинова, оригиналы афиш и жемчужины музейной коллекции: автограф «Всенощного бдения», прижизненное издание поэмы для симфонического оркестра, хора и солистов «Колокола», фотографии, раскрывающие общественно-музыкальную деятельность Сергея Рахманинова. Документальный видеоряд выставки сопровождают цитаты из воспоминаний и писем музыкантов, статей музыкальных критиков, посвящённых творчеству Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина. Стенды дополняют QR-коды, воспользовавшись которыми можно ознакомиться с аудиозаписями на сайте Российского национального музея музыки. Выставка откроется в 18.40. Зрители филармонии смогут посмотреть ее до 31 мая.

8 февраля сразу после открытия выставки, в 19.00, в филармонии начнется концерт «Театр романса Федора Шаляпина: к 150-летию со дня рождения гения русской сцены» (12+). В программе прозвучат произведения Сергея Рахманинова, романсы, фрагменты опер, русские народные песни - все, что составляло основу репертуара Федора Шаляпина. Кроме того, артисты музыкально-литературного лектория филармонии представят песни и романсы современников «великого баса»: Антонины Неждановой, Надежды Плевицкой и других.

А 12 февраля в 15.00 на малой сцене театра оперы и балета запланирован концерт «О, если б мог выразить в звуке…» (12+), тоже посвященный 150-летию Шаляпина. В программу вошли арии и сцены из опер, в которых блистал знаменитый русский бас, - «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» Глинки, «Русалка» Даргомыжского, «Борис Годунов» Мусоргского, «Демон» Рубинштейна, «Фауст» Гуно, «Мефистофель» Бойто и «Дон Карлос» Верди, а также знаковые романсы и песни из репертуара Шаляпина. В концерте примут участие ведущие солисты оперной труппы Артем Борисенко, Иван Кураев, Давид Целаури, Иван Чернышов, Светлана Дюдина и Оксана Шапошникова.