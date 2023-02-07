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НовостиСпорт7 февраля 2023 12:59

Воронежец Геннадий Вагин стал призером Кубка России по прыжкам в воду

Соревнования проходили в Пензе
Алексей СЕРГУНИН

В синхронных прыжках с трёхметрового трамплина бронзовую медаль завоевал воронежец Геннадий Вагин. Он выступал в паре с Григорием Ивановым из Челябинска.

В шаге от награды остановилась наша землячка Елена Черных. На метровом трамплине она финишировала с четвертым результатом. Также у Елены пятое место на 3-метровом трамплине. Еще один представитель Воронежской области Роман Ларин стал пятым на вышке, а Елена Полехина заняла шестое место на метровом трамплине.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Геннадий Вагин стал вице-чемпионом России по прыжкам в воду.