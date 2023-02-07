Коронавирус в Воронежской области на утро 7 февраля: 213 человек заболели, никто не умер

Число суточных заболеваний коронавирусом продолжает расти. Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще 213 жителей Воронежской области заразились коронавирусом на утро вторника, 7 февраля. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с этой болезнью. При этом лишь 24 из них попали в больницы. Для сравнения: на начало дня 6 февраля заразились 208 человек, 6 из них были госпитализированы. Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 473 662 жителей Воронежской области.

За прошедшие сутки никто не умер от ковидных осложнений. 6 февраля сообщали об одной смерти. Жертв коронавируса в нашем регионе на данный момент 8 615.

Еще 161 наш земляк закрыл «ковидный» больничный. На утро 6 февраля победивших коронавирус было больше - 182 человека. Всего же за время пандемии избавились от этой опасной заразы 463 182 жителя Воронежской области.