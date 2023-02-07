Воронежцам рассказали об опасности анемии

Фто Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

В конце зимы, когда защитные сиры и накопленные за лето резервы организма на исходе, многие испытывают хроническую усталость. Одной из ее причин может быть анемия. При ней ткани и органы испытывают гипоксию из-за недостатка кислорода, что особенно опасно для нашего мозга и нервных клеток. Железодефицит, который влечёт за собой уменьшение количества эритроцитов и гемоглобина - частая проблема. Как результат - ощущение упадка сил, снижение концентрации, повышенная утомляемость, головокружения, шум в ушах, укачивание, ухудшение памяти, снижение аппетита, расслоение ногтей, сухость кожи.

- Сначала железо берётся из печени, сердца, мышц, кишечника, и только потом это видно в анализах, - рассказала Наталья Внукова, фармацевт высшей категории воронежской городской поликлиники №10. – Причиной анемии может быть недостаток железа в рационе, в первую очередь биодоступного гемового железа из красного мяса и субпродуктов, а также повышенное выведение железа с мочой из-за отклонений работы почек. Особенно отмечу беременных, так как железодефицит передаётся от матери к ребёнку. Соответственно при беременности нужно его поддерживать, а лучше конечно ещё при планировании беременности привести в норму.

Для борьбы и профилактики анемии специалисты рекомендуют употреблять:

- красное мясо (говядина, нежирная баранина), субпродукты (печень, сердечки, язык, желудочки);

- растительные продукты с железом: петрушка, шпинат, гранат, яблоки, бобовые;

- витамины Д и С, которые помогают усваиваться железу.

- продукты, богатые витамином В12 : печень, мясо, чечевица, яйца(желток), рыба, морепродукты.

- Решить проблему надо только в комплексе: наладить работу кишечника, печени, желчного, выстроив рацион и помимо железа получать другие биодоступные природные витамины, минералы, аминокислоты, - добавила Наталья Внукова.