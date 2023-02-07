В воронежском сквере Бунина спилят 13 деревьев

Фото управления экологии Воронежа Фото: Предоставлено

В центре Воронежа рабочие удаляют старые деревья в сквере имени И.Бунина на улице Орджоникидзе. Подрядчик трудится «под присмотром» специалиста муниципального учреждения «Зеленхоз», которое ранее выдало разрешение на спил 13 деревьев. Все они поражены гнилью и имеют дупла. Состояние каждого дерева перед выдачей разрешения на работы оценили специалисты, отметили в управлении экологии города.

Специалисты также пояснили, что погодные пока условия позволяют проводить обрезку деревьев. Она оптимальна до начала сокодвижения.

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