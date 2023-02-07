В Воронежской области в сгоревшем доме погиб мужчина

На тушение пожара после получения информации о нем ушло менее получаса, но мужчину, находившегося в доме, спасти не удалось. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В понедельник, 6 февраля, поздним вечером загорелся дом в селе Черкасское Павловского района на улице Мира.

- Звонок о пожаре поступил в 23.21. На место ЧП выезжали восемь наших сотрудников на двух машинах. Огонь потушили в 23.50. К тому времени жилой дом 5х7м был уже сильно поврежден огнем, обрушилась крыша на площади 8 квадратных метров. В сгоревшем доме обнаружили тело 59-летнего мужчины, причины его смерти выясняют. Пожар, по предварительным данным, случился из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Еще один пожар случился ночью во вторник, 7 февраля, в отдаленном районе Воронежа Краснолесный. Там на улице Ведринцева загорелся жилой дом 9х16м.

- О пожаре мы узнали в 3.29. Туда сразу выехали 12 наших специалистов на трех машинах. С огнем справились в 3.58. Пламя успело повредить веранду 6х2м по всей площади, дверь в комнате 2х4м и стену на 2 кв.м. По оперативной информации, пострадавших на пожаре не было, - сообщили в региональном ГУ МЧС.