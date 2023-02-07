Где воронежцам отметить Масленицу

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 20 по 26 февраля в Воронеже пройдет «Широкая Масленица». Учреждения культуры подготовили тематические праздничные программы.

В библиотеке имени Никитина 19 февраля пройдет концерт «В ожидании весны» оркестра народных инструментов Primavera ДШИ № 2. А 21 февраля - концерт-лекция «Масленица-сметанница» с участием детских фольклорных коллективов Воронежа.

Дом Тюриных с 18 по 26 февраля приглашает на интерактивное занятие «Не житье, а Масленица». Музейный сотрудник расскажет ребятам о старинных народных традициях празднования Масленицы. Юных участников ждут увлекательные задания с карточками и мастер-класс по изготовлению масленичного сувенира в виде чучела, которое издавна считалось одним из главных символов праздника. Завершится занятие подвижными играми во дворике музея.

22 февраля пройдет «Масленица на Постоялом дворе Никитина». Сотрудники Дома-музея Никитина расскажут, как проходили гуляния в прошлые века, какие элементы масленой недели не утратили своей популярности в XXI веке. Во второй части программы - обрядовые песни и реконструкция масленичного гуляния на улице с участием фольклорного ансамбля «Шутейница».

В Музее-усадьбе Веневитинова с 22 по 26 февраля запланирована музейная программа «Масленичные гуляния». Гости познакомятся с самыми колоритными и самобытными традициями празднования широкой Масленицы. Ведущими интерактивной программы будут сказочные персонажи русского фольклора.

В юношеской библиотеке имени Кубанева 22 февраля пройдет фольклорный праздник «Масленица к нам пришла». Участники познакомятся с традицией проведения праздника, а также с произведениями русских писателей, в которых есть описание старинного праздника.

Студенты и преподаватели отделения хорового народного пения Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей 22 февраля представят театрализованную костюмированную программу с песнями и плясками, конкурсами и частушками, играми и забавами.

Музей-заповедник «Костенки» 24 февраля приглашает на «Выход из зимней спячки». Гостей ждут праздничные гуляния, творческие мастер-классы и блиц-экскурсии в музее.