Воронежский драмтеатр поставил легкую женскую комедию об упущенных возможностях

Беглянки Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

6 февраля в Кольцовском театре прошла премьера. Леонид Алимов (главреж Санкт-Петербургского драмтеатра имени Комиссаржевской) поставил для воронежцев комедию по пьесе современных французских авторов Кристофа Дютюрона и Пьера Пальмада «Беглянки».

Беглянки Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Это история двух женщин, случайно встретившихся ночью на обочине шоссе. Марго сбежала со дня рождения дочери, потому что ее не ценят. Клод сбежала из дома престарелых, потому что все опостылело. Они чуть не поругались из-за попутки. Но в итоге стали подругами в своем странном путешествии к «рождению» себя. Посредством иронии постановка поднимает проблемы неверности, одиночества, старения, женской логики. В конечном итоге она - об упущенных возможностях. Которые все-таки можно успеть наверстать.

Беглянки Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Меня во всей мировой литературе всегда привлекает Женщина, я все делаю во имя нее, - рассказал «Комсомолке» режиссер Леонид Алимов. - Женщины – главное в нашей бренной жизни, чем больше я живу, тем чаще в этом убеждаюсь: они хранительницы очага, продолжательницы рода, опора и надежда мужчин. В этой истории дамы прекрасного возраста, и это вскрывает проблему взаимоотношений отцов и детей, взаимоотношений в семье между супругами, с социумом. Но что мне нравится, в этой пьесе все подано легко, в ироничной манере, чем всегда славятся французы. Вроде просто светская болтовня, а оставляет терпкое послевкусие. Потому что зрители понимают, что и это в их жизни было, и примерно то, и там также друг друга не поняли, это позволяет задуматься, сделать выводы, но оставляет надежду на хэппи-энд - как в пьесе.

Режиссер Леонид Алимов Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Спектакль создали в кратчайшие сроки – за две недели, режиссер признался, что восхищен талантом актрис Елены Гладышевой и Татьяны Беляевой.

Постановка идет на малой сцене. 16+