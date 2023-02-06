В Воронеже тренера по каратэ осудили на 10 лет за убийство матери двух своих учениц

Кроме немалого срока в колонии строгого режима, Голубцов будет обязать заплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В понедельник, 6 февраля, в Коминтерновском районном суде вынесли приговор 49-летнему Сергею Голубцову. Его обвиняли по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство близкого лица в связи с выполнением данным лицом общественного долга».

С 1998 по 2003 годы Голубцов руководил спортивно-культурным центром и городской молодежной организации восточных единоборств, то есть, каратэ. На самом деле в его организации в порядке вещей считался секс с ученицами, некие сеансы магии. Голубцов подчинял волю многих учеников и заставлял выполнять все его приказы.

Две сестры решили порвать с сектой, за это их начали третировать другие «каратисты». Их мать решилась вынести сор из избы и вместе с дочерями рассказала о порядках в секции в СМИ. Тогда Голубцов, чтобы отомстить ей за это и запугать сестер, в мае 2002 года приехал на машине на участок возле дома на улице Владимира Невского, где женщина работала дворником, предварительно изменив внешность. Он подошел к ней и пырнул ее несколько раз металлической заготовкой ножа. А потом убежал.

Преступника долго не могли найти. И только в 2019 году получили доказательства, достаточные для его задержания.

Голубцова в итоге приговорили к десяти годам колонии строгого режима. Кроме того, по иску одной из сестер с него взыщут 1 миллион рублей.