Левобережные очистные сооружения Воронежа не смогли оспорить 7,8 миллиона штрафа

Фото с сайта Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора Фото: Предоставлено

Арбитражный суд Центрального федерального округа поддержал решение Арбитражного суда Воронежской области и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда о взыскании с ЛОС Воронежа более 7,8 млн рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год.

Ранее с иском в Арбитражный суд Воронежской области обратилось Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора. Суд встал на строну ведомства. Однако коммунальщики не согласились с решением и попытались опротестовать его сначала в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде, затем в Арбитражном суде Центрального федерального округа. Но решение обеих судебных инстанций принято в пользу Управления.

В управлении добавили, что плата за негативное воздействие на окружающую среду - обязанность каждого добросовестного природопользователя. Она взимается за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками; сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов).