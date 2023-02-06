В воронежском селе демонтировали памятник погибшим солдатам ВОВ

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В селе Щучье Эртильского района демонтировали памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны односельчанам. Эта новость встревожила местных жителей, но в правительстве Воронежской области сообщили, что на месте снесенного монументы установят новый.

- Памятник установлен в 1950-х годах, и за это время серьезно повредился. К главе района и главе села обратились депутаты и жители Щучьего с просьбой о глубокой реконструкции памятника. Осенью 2022 года принято решение о его замене, - рассказали в пресс-службе правительства.

Обновленную композицию обещают установить к 9 мая. Она будет представлять собой обелиск и таблички с именами погибших. Кроме того, благоустроят и территорию вокруг памятника.

В администрации напомнили, что в прошлом году в Эртильском районе установили новый монумент «Скорбящая мать». Он появился в селе Большой Самовец.